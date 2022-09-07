Юрий Бурлачко обсудил с жителями Новороссийска актуальные вопросы развития города-героя

Юрий Бурлачко обсудил с жителями Новороссийска актуальные вопросы развития города-героя

Продолжается серия встреч председателя ЗСК Юрия Бурлачко с жителями края. Сегодня лидер партийного списка единороссов на предстоящих выборах в Законодательное Собрание Краснодарского края посетил Новороссийск, где обсудил с активом города-героя актуальные вопросы его развития.

В ходе выступления руководитель фракции партии «Единая Россия» в ЗСК акцентировал внимание присутствующих на главных направлениях законотворческой деятельности депутатского корпуса шестого созыва. Юрий Бурлачко заметил, что ключевые законы, имеющие судьбоносное значение для будущего края, были инициированы «Единой Россией» — партией, реализующей важные для общества проекты и всегда действующей на опережение.

Многие принятые законы оказывают непосредственное влияние на социально-экономическое развитие данного муниципального образования. В частности, краевой закон о развитии виноградарства и виноделия поспособствовал тому, чтобы винные бренды Мысхако и Абрау-Дюрсо стали известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

«Предприятия, на одном из которых я побывал несколько месяцев назад, по праву стали визитными карточками города-героя, превратив его в крупный центр энотуризма на Кубани. При этом винодельческие комплексы не останавливаются на достигнутом. Они продолжают инвестировать в производство, развиваться. Это очень важно для достижения актуальной в нынешних условиях стратегической цели — импортозамещения», — полагает Юрий Бурлачко.

Ядром промышленности Новороссийска являются предприятия портовой зоны и знаменитые цементные заводы, чья продукция конкурентоспособна и высоко востребована.

Также черноморский город с каждым годом становится более привлекательным туристским центром.

«Здесь есть, где побывать и что посмотреть. И поскольку я затронул тему отдыха, то напомню, что санаторно-курортный комплекс относится к ключевым отраслям нашей региональной экономики. За период созыва базовые профильные законы неоднократно корректировались. Так, по инициативе губернатора были внесены поправки в краевой Градкодекс. Их главная цель — предотвратить хаотичную застройку курортных территорий, сохранить их уникальный облик», — заметил руководитель партийной фракции.

В ходе встречи речь шла и о героическом прошлом города-героя. Юрий Бурлачко подчеркнул, что чтить память советских солдат — долг каждого. Поэтому одним из первых законов, принятых региональным парламентом шестого созыва, в календаре праздничных дней и памятных дат Краснодарского края была установлена новая дата — 3 февраля, День высадки десанта в Новороссийской бухте и образование плацдарма «Малая земля».

Отвечая на вопросы участников встречи, Юрий Бурлачко рассказал о решении социальных вопросов местного значения, на которые по предложениям депутатов ЗСК дополнительно за последние пять лет было направлено без малого 3 млрд рублей. «Вес» помощи Новороссийску превысил сумму в 106 млн рублей.

За пять лет было построено и оснащено всем необходимым две школы в 13 и 16 микрорайонах Новороссийска на 1 тыс. 100 и 1 тыс. 550 мест, возведена пристройка на 400 мест к школе № 24 в станице Раевской. Начато строительство еще двух школ на 1 тыс. 100 мест в 15 микрорайоне города и блока начального образования на 400 мест в школе № 28 в селе Цемдолина. Если говорить о детсадах, то их возвели в 13 микрорайоне Новороссийска и в станице Натухаевской.

Новороссийцы попросили Юрия Бурлачко держать во внимании наиболее острые вопросы жизни города. В их числе — вопрос строительства и ремонта дорог Новороссийска. В частности, речь шла о «разгрузке» трассы А-146 «Краснодар-Верхнебаканский». Сейчас она находится в аварийном состоянии, а интенсивность ее дорожного движения во много раз превышает нормативы.

Лидер партийного списка обратил внимание на эту проблему президента «Союза дорожников Кубани», кандидата в депутаты ЗСК Александра Карпенко. Он ответил, что дорожникам проблема хорошо известна: трасса федеральная, соответственно, решать этот вопрос нужно на федеральном уровне, и работа эта ведется. Также кроме капительного ремонта этой дороги, логично рассмотреть рациональные альтернативные решения, подчеркнул Александр Карпенко.

Отдельно руководитель кубанского парламента остановился на развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципалитета. Так, в Новороссийске проложили два распределительных газопровода, а в станице Раевской построили газопровод низкого давления. Активно возводились новые и проводилась реконструкция уже действующих водопроводных насосных станций.

Участники встречи поблагодарили местные и краевые власти за положительные перемены в городе-герое и выразили готовность подключиться к реализации проектов, направленных на повышение качества жизни населения.

В завершение председатель ЗСК призвал жителей Новороссийска проявить активную жизненную позицию и сделать свой выбор с 9 по 11 сентября.

Публикация оплачена из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №34 Карпенко Александра Николаевича.