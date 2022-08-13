Волонтеры инфопоезда «Выборы 2022» приехали в Армавир

Волонтеры инфопоезда «Выборы 2022» приехали в Армавир

Цель выездного «десанта» – сообщить жителям о главном политическом событии осени.

«В кубанский парламент в этом году избирается 70 депутатов, соответственно одномандатники и по спискам. Наша задача информировать о предстоящих выборах и рассказать гражданам об участковой избирательной комиссии», – рассказал волонтер Лев Иващенко.

Чтобы охватить как можно больше жителей, в Армавире инфопоезд остановился в двух точках – на центральной площади имени Ленина и площадке перед кинотеатром «Родина», сообщает Gorodarmavir.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инфопоезд будет путешествовать по краю в течение семи дней. За это время волонтеры объедут 22 муниципальных образования.