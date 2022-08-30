Владимир Бекетов встретился с активом Отрадненского района

Владимир Бекетов встретился с активом Отрадненского района

Сенатор Российской Федерации от Краснодарского края Владимир Бекетов встретился с активом Отрадненского района.

Перед встречей он осмотрел информационные стенды о работе органов ТОС, об участии сельских поселений в программе народных инициатив, пообщался с юнармейцами. Выпускница средней школы №9 Валерия Габриелян прочитала сенатору авторское стихотворение, написанное в поддержку солдат, участвующих в СВО.

В ходе совещания Владимир Бекетов рассказал о своей работе в Совете Федерации за пять лет, ответил на вопросы жителей района. Большая часть обращений касалась социальной сферы.

Многодетная мама из станицы Отрадной обратилась с просьбой оказать содействие в строительстве пристройки к школе №9 для ликвидации второй смены. Как отметила выступающая, это общая боль родителей. Вторая смена очень неудобна, особенно в зимнее время, ведь, когда уроки заканчиваются, на улице уже темно.

Пенсионерка из станицы Отрадной обратилась по вопросу оказания помощи в ремонте терапевтического отделения центральной районной больницы. По ее словам в отделении работает опытный коллектив, здесь всегда большое количество пациентов, поэтому очень важно, чтобы и для специалистов, и для больных были созданы максимально комфортные условия.

Тренер спортивной школы «Олимпия» рассказал, что количество систематически занимающихся спортом в районе ежегодно растет. Набирают обороты такие направления как каратэ, борьба, поэтому очень важно для района строительство центра единоборств.

Владимир Бекетов заверил жителей района, что проработает все поступившие вопросы, ведь, по словам сенатора, нерешаемых вопросов нет.

В ходе встречи активу района напомнили, что с 9 по 11 сентября в крае пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края.