Владимир Бекетов встретился с активом Мостовского района
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Владимир Бекетов 26 августа провел встречу с активом Мостовского района. Сенатор от Краснодарского края рассказал о своей работе в Совфеде за прошедший период и ответил на вопросы граждан.
Активисты Краснокутского сельского поселения обратились к Владимиру Бекетову с просьбой возродить программу, позволяющую приобрести технику на условиях софинансирования. Раньше на территории Краснодарского края действовала государственная программа «Развитие промышленности и поддержание ее конкурентоспособности» подпрограммы «Автомобильная промышленность». Программа предполагала закупку специализированной техники для жилищно-коммунального хозяйства на условиях софинансирования. По данной программе поселения района смогли приобрести технику (трактора) для собственных нужд. И было бы хорошо, если бы данная программа опять заработала.
Еще один вопрос из зала Владимиру Бекетову касался ежегодной индексации пенсии работающим пенсионерам, которые являются председателями и членами общественных организаций, в том числе председателями Советов депутатов на неоплачиваемой основе. Несмотря на то, что руководители не получают заработной платы за свою деятельность, ежегодная индексация пенсии им не производится. В результате этого, пенсионер теряет существенные для него денежные средства.
В ходе встречи также поступили вопросы с предложением законодательно закрепить направление выпускников медицинских образовательных заведений для обязательной отработки в медицинских учреждениях, которые функционируют в таких районах как Мостовский.
Владимир Бекетов пообещал разобраться в поступивших вопросах, а также напомнил, что с 9 по 11 сентября в крае пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края.
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