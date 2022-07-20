Вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев подал документы в ТИК на участие в выборах

Вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев подал документы в ТИК на участие в выборах

Бумаги для регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в территориальную избирательную комиссию замглавы краевой столицы подал 20 июля.

Андрей Дорошев — заместитель мэра Краснодара, секретарь Краснодарского отделения партии «Единая Россия». Он планирует избираться по одномандатному избирательному округу № 10. Он включает в себя большую часть Центрального внутригородского округа Краснодара.

Дорошев был главой Пашковского жилого массива и самого крупного округа Краснодара — Прикубанского. Сейчас на посту вице-мэра он курирует вопросы ЖКХ, гражданской защиты, сельского хозяйства и информационных технологий. В общей сложности кандидат работает в системе муниципального управления 15 лет.

Информация о действиях других кандидатов не предоставлялась.

Выборы депутатов Законодательного Собрания и глав нескольких муниципалитетов на Кубани пройдут с 9 по 11 сентября.

Читайте также: в Краснодаре прошло заседание общественного штаба по наблюдению за выборами.