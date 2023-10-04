Винный дом «Абрау-Дюрсо» выпустил первые 20 тыс. бутылок собственной водки

До конца этого года компания рассчитывает реализовать 100 тыс. бутылок водки.

По словам президента ГК «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, диверсификация бизнеса — одна из важных задач, поэтому покупателям представляют все больше новых продуктов в «невинных» категориях. Сейчас компания расширила свой портфель крепких напитков за счет водки, при этом продолжается работа по пополнению ассортимента безалкогольных и слабоалкогольных напитков, цитирует Титова «РБК».

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