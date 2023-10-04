Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Винный дом «Абрау-Дюрсо» выпустил первые 20 тыс. бутылок собственной водки

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vinnyj-dom-abrau-dyurso-vypustil-pervye-20-tys-butylok-sobstvennoj-vodki
Винный дом «Абрау-Дюрсо» выпустил первые 20 тыс. бутылок собственной водки
Фото justcoolidea.ru

До конца этого года компания рассчитывает реализовать 100 тыс. бутылок водки.

По словам президента ГК «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, диверсификация бизнеса — одна из важных задач, поэтому покупателям представляют все больше новых продуктов в «невинных» категориях. Сейчас компания расширила свой портфель крепких напитков за счет водки, при этом продолжается работа по пополнению ассортимента безалкогольных и слабоалкогольных напитков, цитирует Титова «РБК».

Читайте также: доля местных производителей алкоголя в розничной продаже превысила 28% в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях