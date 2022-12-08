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В Туапсинском районе в лобовом столкновении легковушек погиб мужчина и пострадал ребенок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-v-lobovom-stolknovenii-legkovushek-pogib-muzhchina-i-postradal-rebenok
В Туапсинском районе в лобовом столкновении легковушек погиб мужчина и пострадал ребенок
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП произошло 7 декабря в 22:40 на 51 км 100 м трассы Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Приоры» двигался со стороны Сочи в сторону Джубги. Он нарушил правила, выехав на встречную полосу, и врезался в автомобиль Škoda, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался на месте ЧП до приезда скорой помощи. Также в ДТП пострадал 8-летний пассажир Škoda.

По факту ДТП проводится проверка.

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