В Туапсинском районе в лобовом столкновении легковушек погиб мужчина и пострадал ребенок
Происшествия
08.12.2022 10:46
ДТП произошло 7 декабря в 22:40 на 51 км 100 м трассы Джубга — Сочи.
По предварительным данным, 45-летний водитель «Приоры» двигался со стороны Сочи в сторону Джубги. Он нарушил правила, выехав на встречную полосу, и врезался в автомобиль Škoda, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался на месте ЧП до приезда скорой помощи. Также в ДТП пострадал 8-летний пассажир Škoda.
По факту ДТП проводится проверка.
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