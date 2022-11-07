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В Павловском районе стартовала профилактическая акция «Кубань против рака»

Общество
07.11.2022 15:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskom-rajone-startovala-profilakticheskaya-aktsiya-kuban-protiv-raka
В Павловском районе стартовала профилактическая акция «Кубань против рака»

Жители смогут пройти осмотр у врачей краснодарского Клинического онкодиспансера в районной поликлинике с 7 по 13 ноября.

«Онкологи, помимо осмотра, рассказывают пациентам о хронических заболеваниях, которые провоцируют возникновение злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки. О необходимости правильного питания и здорового образа жизни, проведении колоноскопии раз в пять лет, чтобы не пропустить рак», — отметил главный врач Клинического онкологического диспансера № 1 Роман Мурашко.

В Краснодарском крае проходит всероссийская неделя профилактики рака толстой кишки. С 7 по 13 ноября пройдут занятия в Школах здоровья и лекции онкологов. Мобильный комплекс «Диспансеризация» 9–10 ноября приедет в Брюховецкий район.

Выезд специалистов в районы помогает оказать специализированную помощь и выявить онкозаболевания на ранней стадии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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