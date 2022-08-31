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В Новороссийске во время пожара из 20-этажного жилого дома эвакуировали 40 человек

Происшествия
31.08.2022 07:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vo-vremya-pozhara-iz-20-etazhnogo-zhilogo-doma-evakuirovali-40-chelovek
В Новороссийске во время пожара из 20-этажного жилого дома эвакуировали 40 человек
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Хворостянского поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 30 августа в 21:03.

По адресу выехали пожарные подразделения. Они прибыли на место и установили, что наблюдается сильное задымление на техническом этаже 20-этажного жилого дома. По предварительным данным, загорелись б/у вещи.

Был объявлен пожар по второму рангу. Из жилого дома эвакуировали 40 жильцов. В 22:50 пожар локализовали, в 23:22 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

На месте работали 40 человек и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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