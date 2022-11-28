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В Новороссийске десантника не пустили в караоке-бар из-за военной формы и буквы Z

Происшествия
28.11.2022 16:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-desantnika-ne-pustili-v-karaoke-bar-iz-za-voennoj-formy-i-bukvy-z
В Новороссийске десантника не пустили в караоке-бар из-за военной формы и буквы Z

Инцидент произошел 25 ноября в одном из караоке-баров города-героя.

По данным СМИ, мужчина ушел на Донбасс добровольцем из Шебекино. В Новороссийске вместе с однополчанами он проходит боевое слаживание в одном из полков ВДВ. Из Белгородской области на днях к нему приехала жена. Супруги решили провести вечер в караоке-баре. Однако военнослужащего в бар не пустили под предлогом того, что его военная форма с буквой Z не соответствуют дресс-коду заведения.

Супруги не стали скандалить, а развернулись и ушли. В ситуации разберутся УМВД по Новороссийску и прокуратура Краснодарского края, пишет «Царьград-Юг».

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