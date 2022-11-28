В Новороссийске десантника не пустили в караоке-бар из-за военной формы и буквы Z
Происшествия
28.11.2022 16:17
Инцидент произошел 25 ноября в одном из караоке-баров города-героя.
По данным СМИ, мужчина ушел на Донбасс добровольцем из Шебекино. В Новороссийске вместе с однополчанами он проходит боевое слаживание в одном из полков ВДВ. Из Белгородской области на днях к нему приехала жена. Супруги решили провести вечер в караоке-баре. Однако военнослужащего в бар не пустили под предлогом того, что его военная форма с буквой Z не соответствуют дресс-коду заведения.
Супруги не стали скандалить, а развернулись и ушли. В ситуации разберутся УМВД по Новороссийску и прокуратура Краснодарского края, пишет «Царьград-Юг».
Читайте также: российские артиллеристы и летчики отбили атаку ВСУ в районе села Берестового в Харьковской области.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
- В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
- «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
- В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе