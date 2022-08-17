В Новокубанском районе проверили итоги модернизации отделений «Почты России»

Николай Петропавловский

Депутат ЗСК Николай Петропавловский провел мониторинг отделения «Почты России» в поселке Прикубанском.

Вместе с представителями почты и районной администрации представители группы проверили итоги модернизации.

«Этот объект обновили в рамках программы модернизации почтовых отделений. Об этом просили жители Кубани, района и поселка. Ранее единороссы разного уровня посещали это место, следили за ходом работ. Проводили общественные слушания, спрашивали у людей – что им хотелось бы видеть в обновленной «Почте России». И вот объект готов. Уверен, он будет востребован среди жителей близлежащих населенных пунктов», — отметил Николай Петропавловский.

Информация от других избирательных объединений и кандидатов в редакцию не поступала.

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