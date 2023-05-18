В КТТУ не планируют повышать цены за проезд в общественном транспорте в Краснодаре

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Надежда Постовая.

Она отметила, что уже планировалось поднять цены, как это сделали частные перевозчики. Однако, по ее словам, от городской администрации, как учредителя компании, информация о повышении стоимости не поступала.

«Как правило, перед изменением тарифа готовится экономическое обоснование. Специалисты считают, насколько и по какой причине необходимо увеличить цену за проезд. Затем документ проходит согласование в нескольких структурах. Окончательное решение принимает гордума», — рассказала Надежда Постовая.

Тариф на проезд в частных маршрутках повысили 24 января, он поднялся с 35 до 40 рублей. В ответ на это и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина сообщила, что частные перевозчики работают с нерегулируемым тарифом, контролировать который администрация города не может. Это связано с действующим законодательством, согласно которому коммерческие перевозчики в праве самим устанавливать тариф на основании учета затрат.

Сейчас в планах перевести всю транспортную инфраструктуру Краснодара на брутто-контракты. Так, перевозчики всю выручку будут переводить в мэрию, которая оплачивает их работу в соответствии с километражем.

За последние 10 лет стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара повысилась более чем в 3 раза — с 10 до 35 рублей. Последний раз тариф на проезд в муниципальных трамваях, автобусах и троллейбусах подорожал в прошлом году 22 июля — с 30 до 35 рублей, сообщают «Краснодарские известия».

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