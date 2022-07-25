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В Краснодарском крае автовладельцы с КАСКО могут возместить нанесенный стихией ущерб

Общество
25.07.2022 17:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-avtovladeltsy-s-kasko-mogut-vozmestit-nanesennyj-stihiej-ushherb
Видео канала «Кубань 24»

Большинство полисов причисляют стихийные бедствия к страховым рискам.

Есть утешительная новость для водителей затопленных автомобилей, но не для всех. Те, у кого есть страховой договор КАСКО, могут возместить ущерб. А вот ОСАГО такие расходы не покрывает, разъяснили во Всероссийском союзе страховщиков.

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