В Краснодарском крае автовладельцы с КАСКО могут возместить нанесенный стихией ущерб

Видео канала «Кубань 24»

Большинство полисов причисляют стихийные бедствия к страховым рискам.

Есть утешительная новость для водителей затопленных автомобилей, но не для всех. Те, у кого есть страховой договор КАСКО, могут возместить ущерб. А вот ОСАГО такие расходы не покрывает, разъяснили во Всероссийском союзе страховщиков.

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