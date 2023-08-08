В Краснодаре полиция проводит проверку видеозаписи, на которой женщина ударила дочь в лифте

Инцидент произошел в августе в лифте одной из многоэтажек краевой столицы.

О произошедшем сообщили в соцсетях. На кадрах с камеры наблюдения, установленной в лифте видно, как женщина ругает свою дочь, а затем замахивается и бьет ребенка ладонью по голове. По словам соседей, они часто видят пятилетнюю девочку, допоздна гуляющей во дворе.

По факту публикации в соцсетях полиция инициировала проверку.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудники полиции выявили видеозапись негативного характера. В настоящее время краснодарской полицией проводится проверка. Материал зарегистрирован. Устанавливается все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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