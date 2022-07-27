Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В избиркоме Кубани зарегистрировали краевой список кандидатов от «Единой России» на выборы в ЗСК

Политика
27.07.2022 16:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-izbirkome-kubani-zaregistrirovali-kraevoj-spisok-kandidatov-ot-edinoj-rossii-na-vybory-v-zsk
В избиркоме Кубани зарегистрировали краевой список кандидатов от «Единой России» на выборы в ЗСК
Фото пресс-службы партии «Единая Россия»

Краевой партийный список возглавили спикер ЗСК Юрий Бурлачко, сенатор от Краснодарского края Владимир Бекетов и главврач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов.

По территориальным округам зарегистрировали 98 кандидатов. Еще идет регистрация 45 одномандатников. Кандидаты в этом году разнообразные: политики, спортсмены, общественники.

Например, вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий выдвинулся по 12 территориальной группе. По 13 округу — атаман Таманского казачьего общества ККВ Иван Безуглый. По территориальной группе № 34 выдвигается новичок, спортсмен Сергей Хандожко.

«Зарегистрированные кандидаты — все узнаваемые персоны, со своим бэкграундом и определенным уровнем доверия со стороны населения. Им будет легче вести кампанию, так как это не случайно появившиеся люди, а именно люди труда, которые ставят цели и их достигают. За это они и получают поддержку», — прокомментировал списки «Единой России» политолог Филипп Грузин.

Информация о действиях кандидатов других партий не предоставлялась.

Читайте также: Общественная палата Краснодарского края открыла горячую линию по правам избирателей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
  3. Кража, драка, буллинг: в Новороссийске полиция проверяет девушек, укравших селедку в «Магните»
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Прямой эфир
Мы в соцсетях