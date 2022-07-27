В избиркоме Кубани зарегистрировали краевой список кандидатов от «Единой России» на выборы в ЗСК
Краевой партийный список возглавили спикер ЗСК Юрий Бурлачко, сенатор от Краснодарского края Владимир Бекетов и главврач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов.
По территориальным округам зарегистрировали 98 кандидатов. Еще идет регистрация 45 одномандатников. Кандидаты в этом году разнообразные: политики, спортсмены, общественники.
Например, вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий выдвинулся по 12 территориальной группе. По 13 округу — атаман Таманского казачьего общества ККВ Иван Безуглый. По территориальной группе № 34 выдвигается новичок, спортсмен Сергей Хандожко.
«Зарегистрированные кандидаты — все узнаваемые персоны, со своим бэкграундом и определенным уровнем доверия со стороны населения. Им будет легче вести кампанию, так как это не случайно появившиеся люди, а именно люди труда, которые ставят цели и их достигают. За это они и получают поддержку», — прокомментировал списки «Единой России» политолог Филипп Грузин.
Информация о действиях кандидатов других партий не предоставлялась.
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