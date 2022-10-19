В Ейске 264 жителя вернулись в дом, поврежденный при падении самолета

В Ейске 264 жителя вернулись в дом, поврежденный при падении самолета

Накануне на месте трагедии завершили поисково-спасательные работы. Вечером 18 октября люди смогли вернуться в квартиры, расположенные в уцелевших подъездах.

Возвращение жильцов организовали после детального обследования дома по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

В настоящее время 264 человека заселились в 144 квартиры. Полностью обеспечена подача электричества, газа, воды. Продолжается восстановление уличной проводки. На месте работает глава Ейского района, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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