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В Абинском районе построят офис врача общей практики

Общество
25.08.2022 12:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-postroyat-ofis-vracha-obshhej-praktiki-2
В Абинском районе построят офис врача общей практики

Новый ВОП откроют в поселке Ахтырском. Сейчас армируют основание площадки, готовят ее к заливке бетоном. Параллельно монтируют коммуникации.

Местные жители давно ждут этот медицинский пункт. Помимо врачебного кабинета в здании обустроят дневной стационар и помещение для физиотерапии. Сдать объект планируют в конце года. До конца 2022 года в крае появятся 18 новых ВОПов. По нацпроекту «Здравоохранение» в регионе откроют еще семь фельдшерско-акушерских пунктов.

Читайте также: в Приморско-Ахтарском районе открыли новый офис врача общей практики.

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