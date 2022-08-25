В Абинском районе построят офис врача общей практики
Общество
25.08.2022 12:49
Новый ВОП откроют в поселке Ахтырском. Сейчас армируют основание площадки, готовят ее к заливке бетоном. Параллельно монтируют коммуникации.
Местные жители давно ждут этот медицинский пункт. Помимо врачебного кабинета в здании обустроят дневной стационар и помещение для физиотерапии. Сдать объект планируют в конце года. До конца 2022 года в крае появятся 18 новых ВОПов. По нацпроекту «Здравоохранение» в регионе откроют еще семь фельдшерско-акушерских пунктов.
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