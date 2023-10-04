Учебный центр Кубанского казачьего войска для добровольцев посетил Сергей Шойгу

Учебный центр по подготовке операторов БПЛА в составе добровольческих отрядов продолжает работать в зоне проведения специальной военной операции.

Центр создали на базе отряда «Кубань» (БАРС-11). Там участники боевых действий под руководством опытных казаков-инструкторов проходят профессиональную подготовку. Для качественного обучения участников спецоперации в центре есть вся необходимая инфраструктура.

Занятия проводят для казаков из отрядов имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1), «Кубань» (БАРС-11) и других подразделений. Высокую оценку деятельности центра, который создали по инициативе и под кураторством казачьего полковника Артура Бацева, дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В зоне спецоперации сейчас выполняют боевые задачи более 6,3 тыс. казаков Кубанского казачьего войска. Государственными и краевыми наградами за мужество, отвагу и героизм отмечены более 720 казаков.

«Центр Кубанского казачьего войска функционирует в зоне спецоперации уже месяц. По программе двухнедельной подготовки в нем прошли обучение 46 казаков-добровольцев, также более 350 военнослужащих по контракту здесь приобрели необходимые навыки по управлению БПЛА, радиоэлектронной борьбе. Данная работа проводится здесь на постоянной основе», — цитирует заместителя губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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