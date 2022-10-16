Три проекта Кубанского казачьего войска победили в конкурсе молодежных проектов «Росмолодежи»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Итоги конкурса молодежных социально-значимых проектов подвели на III Всероссийском слете казачьей молодежи в Калининграде.

В число победителей вошли три проекта от Кубанского казачьего войска. Они получат финансирование на сумму более чем 750 тыс. рублей.

Победителями стали председатель Союза казачьей молодежи Анапы Игорь Поляков, атаман Юго-Северного хуторского казачьего общества Сергей Ткаченко из Тихорецкого района. А также Роман Жуков из Кореновска.

Об этом рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«В Кубанском казачьем войске действует мастерская, которая подготовила и реализовала уже множество проектов на десятки миллионов рублей, направленных на развитие инфраструктуры, изучение истории края и многое другое. Еженедельно наши специалисты проводят тренинги и обучающие занятия в муниципалитетах Кубани по подготовке и созданию грантовых проектов, благодаря которым казачья молодежь вносит свой вклад в развитие края», — сказал Власов.

Поддержку получит Кореновское районное казачье общество. Там реализуют проект «Казачий взгляд». Его цель — популяризация казачества в соцсетях с помощью исторических роликов. А также обучение созданию медиаконтента для студентов и казачьей молодежи. В Тихорецком районе, благодаря гранту, создадут арт-пространство «Аллея истории». Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, изучение истории края, сохранение историко-культурного наследия и творческого потенциала. В Анапе организуют региональный чемпионат по гонкам с препятствиями на переходящий кубок атамана Кубанского казачьего войска. Чемпионат включает в себя четырехдневные соревнования среди казачьих отделов в возрасте от 14 до 17 лет и старше 18 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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