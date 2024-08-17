Трамвай № 8 загорелся на ходу в центре Краснодара

Пожар произошел утром 17 августа на пересечении улиц Островского и Крупской.

На ходу загорелся трамвай, двигавшийся по маршруту № 8. Вагоны стояли по направлению в центр города. Из-за возгорания на 45 минут остановилось движение трамваев № 1, 2, 5, 8, 15. Маршруты следовали до остановки «улица 40-летия Победы», после чего разворачивались в город.

Никто из пассажиров не пострадал. Трамвай отбуксируют в депо, где будут разбираться в причинах, сообщает МЦУ Краснодара.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 10:18. Прибывшие на место подразделения установили, что на площади 2 кв. м в движении загорелся трамвай. На месте работали 6 человек и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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