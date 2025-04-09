Суд в Сочи оставил в силе приговор за госизмену Никите Журавелю, сжегшему Коран

Дело в отношении Никиты Журавля, осужденного на 14 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене, рассмотрел на выездном заседании в Волгограде Третий апелляционный суд общей юрисдикции.

По словам адвоката подсудимого Андрея Сабинина, суд оставил без изменений приговор, который вступил в законную силу, сообщает РИА «Новости».

Никиту Журавеля задержали в марте 2023 года в Волгограде после того, как он публично сжег Коран на фоне мечети. Он признался, что вышел на контакт с представителями украинских спецслужб и сжег священную книгу мусульман по их заданию. За это в феврале 2024 года суд в Грозном приговорил его к 3,5 годам колонии по статье о хулиганстве и оскорблении чувств верующих.

С учетом предыдущего наказания на Журавеля завели еще одно уголовное дело о госизмене. По версии следствия, весной 2023 года он вышел на контакт с СБУ и передал им видео с военной техникой, а также информацию о перемещении автомобилей одной из частей Минобороны РФ.

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