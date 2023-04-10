Страстная неделя 2023: чему посвящены дни седмицы

Страстная неделя (седмица) — последняя неделя Великого поста перед Пасхой. Православные христиане в эти дни вспоминают последние дни земной жизни Христа, Его страдания, распятие, крестную смерть и погребение.

Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля, соответственно, Страстная седмица начинается 10 апреля. В эту неделю не проводят венчания и крещения, не празднуют дни святых, не поминают умерших, — все готовятся к Христову Воскресению.

Великий Понедельник

В этот день церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, которого братья из зависти продали в Египет.

Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, которые не принесли истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

В Великий Понедельник патриарх совершает молитвы на начало чина мироварения. В первый день миро доводят до кипения и потом все время варят на малом огне, постоянно перемешивая. Миро варится в течение трех дней. Патриарх освящает миро в Великий четверг за Божественной литургией.

В этот день разрешено есть только хлеб, фрукты и овощи, мед и орехи.

Великий Вторник

Верующие вспоминают, как Христос пришел в Иерусалимский храм и учил. Первосвященники и старейшины, слыша его притчи и понимая, что он о них говорит, старались схватить его и убить. Но открыто напасть не решались, боясь народа, который почитал его за пророка.

Церковь вспоминает притчу Христа о десяти девах, о талантах и из продолжения положенного в понедельник повествования о втором пришествии Христовом. Этими воспоминаниями церковь особенно призывает верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных способностей и сил, особенно на дела милосердия.

Во вторник можно есть сырую пищу без масла.

Великая Среда

В этот день вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников.

В среду можно есть сырую пищу без масла.

Великий (Чистый) Четверг

В четверг Страстной недели в богослужении вспоминают Тайная вечерю, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения.

В Великий Четверг все православные причащаются. На литургии в кафедральных соборах при архиерейском служении совершается обряд умовения ног, который напоминает, как Спаситель омыл ноги своим ученикам перед Тайной вечерей.

В Великий Четверг начинаются приготовления к Пасхе — красят яйца, пекут куличи, прибираются и стирают одежду. Но главное очищение все же духовное — исповедь и причастие.

В четверг позволена горячая пища растительного происхождения с растительным маслом.

Великая (Страстная) Пятница

Этот день посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. Это день строгого поста (до выноса плащаницы принимать пищу нельзя) и великой скорби.

В конце вечерни Великой Пятницы совершается обряд выноса Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего читается канон о распятии Господнем и на плач Пресвятой Богородицы, затем верующие прикладываются к Плащанице с пением тропарей.

Великая Суббота

Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душой в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верой ожидавших пришествия.

В субботу разрешена горячая пища без масла, однако многие верующие не едят и в этот день.

Священники надевают светлые праздничные облачения, освящают принесенные людьми в храм куличи и яйца.

Главное богослужение начинается вечером в субботу. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь.

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