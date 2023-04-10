Страстная неделя 2023: чему посвящены дни седмицы
Страстная неделя (седмица) — последняя неделя Великого поста перед Пасхой. Православные христиане в эти дни вспоминают последние дни земной жизни Христа, Его страдания, распятие, крестную смерть и погребение.
Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля, соответственно, Страстная седмица начинается 10 апреля. В эту неделю не проводят венчания и крещения, не празднуют дни святых, не поминают умерших, — все готовятся к Христову Воскресению.
Великий Понедельник
В этот день церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, которого братья из зависти продали в Египет.
Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, которые не принесли истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.
В Великий Понедельник патриарх совершает молитвы на начало чина мироварения. В первый день миро доводят до кипения и потом все время варят на малом огне, постоянно перемешивая. Миро варится в течение трех дней. Патриарх освящает миро в Великий четверг за Божественной литургией.
В этот день разрешено есть только хлеб, фрукты и овощи, мед и орехи.
Великий Вторник
Верующие вспоминают, как Христос пришел в Иерусалимский храм и учил. Первосвященники и старейшины, слыша его притчи и понимая, что он о них говорит, старались схватить его и убить. Но открыто напасть не решались, боясь народа, который почитал его за пророка.
Церковь вспоминает притчу Христа о десяти девах, о талантах и из продолжения положенного в понедельник повествования о втором пришествии Христовом. Этими воспоминаниями церковь особенно призывает верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных способностей и сил, особенно на дела милосердия.
Во вторник можно есть сырую пищу без масла.
Великая Среда
В этот день вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников.
В среду можно есть сырую пищу без масла.
Великий (Чистый) Четверг
В четверг Страстной недели в богослужении вспоминают Тайная вечерю, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения.
В Великий Четверг все православные причащаются. На литургии в кафедральных соборах при архиерейском служении совершается обряд умовения ног, который напоминает, как Спаситель омыл ноги своим ученикам перед Тайной вечерей.
В Великий Четверг начинаются приготовления к Пасхе — красят яйца, пекут куличи, прибираются и стирают одежду. Но главное очищение все же духовное — исповедь и причастие.
В четверг позволена горячая пища растительного происхождения с растительным маслом.
Великая (Страстная) Пятница
Этот день посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. Это день строгого поста (до выноса плащаницы принимать пищу нельзя) и великой скорби.
В конце вечерни Великой Пятницы совершается обряд выноса Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего читается канон о распятии Господнем и на плач Пресвятой Богородицы, затем верующие прикладываются к Плащанице с пением тропарей.
Великая Суббота
Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душой в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верой ожидавших пришествия.
В субботу разрешена горячая пища без масла, однако многие верующие не едят и в этот день.
Священники надевают светлые праздничные облачения, освящают принесенные людьми в храм куличи и яйца.
Главное богослужение начинается вечером в субботу. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь.
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