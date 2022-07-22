Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сергей Орленко, Станислав Николенко и Сергей Носов подали документы в ТИК для участия в выборах

Политика
22.07.2022 09:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/sergej-orlenko-stanislav-nikolenko-i-sergej-nosov-podali-dokumenty-v-tik-dlya-uchastiya-v-vyborah
Сергей Орленко, Станислав Николенко и Сергей Носов подали документы в ТИК для участия в выборах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Выборы депутатов ЗСК и руководителей нескольких муниципалитетов на Кубани пройдут с 9 по 11 сентября. В 2022 году состав краевого парламента выберут по новой схеме: 45 депутатов определят по одномандатным округам и 25 — по спискам.

Председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию ЗСК Сергей Орленко намерен вновь избираться в региональный парламент. Документы он подал по одномандатному избирательному округу № 38.

Сергей Орленко

Станислав  Николенко тоже сообщил ТИК о своем намерении стать кандидатом в депутаты ЗСК седьмого созыва. Сейчас он депутат краснодарской Гордумы и первый заместитель генерального директора строительной компании «ЮгСтройИмпериал». Николенко собирается избираться по одномандатному избирательному округу № 4.

Станислав  Николенко

Также документы в территориальную избирательную комиссию предоставил Сергей Носов. После регистрации в качестве кандидата в депутаты ЗСК он рассчитывает представлять в Законодательном собрании края одномандатный округ №18, который расположен в Тихорецком районе. Ранее Носов профессионально играл в футбол, а после завершения спортивной карьеры успешно трудится на местном пивзаводе и возглавляет тихорецкий Совет депутатов.

Сергей Носов

Информация о действиях других кандидатов не предоставлялась.

Читайте также: в Краснодаре прошло заседание общественного штаба по наблюдению за выборами.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. Под Краснодаром грузовой поезд протаранил вылетевшую на рельсы легковушку
  3. В Сочи после ночного дождя уровень воды в реках приблизился к опасным отметкам
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
В Сочи из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах
В Сочи из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Прямой эфир
Мы в соцсетях