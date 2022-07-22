Сергей Орленко, Станислав Николенко и Сергей Носов подали документы в ТИК для участия в выборах

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Выборы депутатов ЗСК и руководителей нескольких муниципалитетов на Кубани пройдут с 9 по 11 сентября. В 2022 году состав краевого парламента выберут по новой схеме: 45 депутатов определят по одномандатным округам и 25 — по спискам.

Председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию ЗСК Сергей Орленко намерен вновь избираться в региональный парламент. Документы он подал по одномандатному избирательному округу № 38.

Станислав Николенко тоже сообщил ТИК о своем намерении стать кандидатом в депутаты ЗСК седьмого созыва. Сейчас он депутат краснодарской Гордумы и первый заместитель генерального директора строительной компании «ЮгСтройИмпериал». Николенко собирается избираться по одномандатному избирательному округу № 4.

Также документы в территориальную избирательную комиссию предоставил Сергей Носов. После регистрации в качестве кандидата в депутаты ЗСК он рассчитывает представлять в Законодательном собрании края одномандатный округ №18, который расположен в Тихорецком районе. Ранее Носов профессионально играл в футбол, а после завершения спортивной карьеры успешно трудится на местном пивзаводе и возглавляет тихорецкий Совет депутатов.

Информация о действиях других кандидатов не предоставлялась.

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