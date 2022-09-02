Сенатор от Краснодарского края Владимир Бекетов встретился с активом Успенского района

Владимир Бекетов

Перед началом встречи Владимир Бекетов посетил новую детскую игровую площадку в хуторе Державном. Ее построили в рамках краевой государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества». Стоимость проекта составила более 3 млн рублей.

Затем в селе Коноково прошла встреча с активом района. Владимир Бекетов рассказал о своей работе в Совете Федерации за прошедший период и ответил на вопросы земляков.

После встречи Владимир Бекетов побывал на торжественном открытии фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Державном. Это не единственный новый ФАП в Успенском районе. В данный момент строится еще один в поселке Дивном, а также строится офис врача общей практики в ауле Урупском.