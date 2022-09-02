Сенатор от Краснодарского края Владимир Бекетов встретился с активом Успенского района
Политика
02.09.2022 15:33
Перед началом встречи Владимир Бекетов посетил новую детскую игровую площадку в хуторе Державном. Ее построили в рамках краевой государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества». Стоимость проекта составила более 3 млн рублей.
Затем в селе Коноково прошла встреча с активом района. Владимир Бекетов рассказал о своей работе в Совете Федерации за прошедший период и ответил на вопросы земляков.
После встречи Владимир Бекетов побывал на торжественном открытии фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Державном. Это не единственный новый ФАП в Успенском районе. В данный момент строится еще один в поселке Дивном, а также строится офис врача общей практики в ауле Урупском.
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