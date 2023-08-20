ПВО сбила 12 беспилотников на подлете к Белгороду

Об этом 20 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в Telergam.

В Минобороны РФ также сообщили, что около 14:40 была пресечена попытка атаки БПЛА самолетного типа.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет», — уточнили в ведомстве.

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