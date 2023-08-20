Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ПВО сбила 12 беспилотников на подлете к Белгороду

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pvo-sbila-12-bespilotnikov-na-podlete-k-belgorodu
ПВО сбила 12 беспилотников на подлете к Белгороду
Фото пресс-службы Южного военного округа

Об этом 20 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в Telergam.

В Минобороны РФ также сообщили, что около 14:40 была пресечена попытка атаки БПЛА самолетного типа.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет», — уточнили в ведомстве.

Читайте также: в Крыму система ПВО сбила две украинские баллистические ракеты.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 августа
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях