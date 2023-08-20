ПВО сбила 12 беспилотников на подлете к Белгороду
Происшествия
20.08.2023 15:15
Об этом 20 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в Telergam.
В Минобороны РФ также сообщили, что около 14:40 была пресечена попытка атаки БПЛА самолетного типа.
«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет», — уточнили в ведомстве.
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