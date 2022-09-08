Приложение для отслеживания транспорта в Краснодаре планируют доработать в течение полугода

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Мобильное приложение уже опубликовано на платформах для скачивания, но его название пока не разглашается. Это связано с тем, что для полноценного запуска приложения необходимо устранить ошибки и скорректировать погрешность.

Устранить недочеты планируют в течение шести месяцев. Об этом 8 сентября сообщили на брифинге. К приложению подключат все виды общественного транспорта, в том числе маршрутки.

«Погрешности есть в любой программе. У 2ГИС, например, погрешность составляет 3%. Это меньше, чем у «Яндекс Карт». Сейчас погрешность ГЛОНАСС у нас составляет порядка 40%, это очень много. Приложение нуждается в доработке», — сказала начальник отдела автоматизированной системы управления школьными перевозками Наталья Ронжина.

Отвечая на вопросы журналистов, она добавила, что функцию оплаты к приложению привязать не смогут. Однако все иные функции, вплоть до определения количества свободных мест в транспорте, подключить к приложению поэтапно вполне возможно.

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