Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Приложение для отслеживания транспорта в Краснодаре планируют доработать в течение полугода

Общество
08.09.2022 10:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/prilozhenie-dlya-otslezhivaniya-transporta-v-krasnodare-planiruyut-dorabotat-v-techenie-polugoda
Приложение для отслеживания транспорта в Краснодаре планируют доработать в течение полугода
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Мобильное приложение уже опубликовано на платформах для скачивания, но его название пока не разглашается. Это связано с тем, что для полноценного запуска приложения необходимо устранить ошибки и скорректировать погрешность.

Устранить недочеты планируют в течение шести месяцев. Об этом 8 сентября сообщили на брифинге.  К приложению подключат все виды общественного транспорта, в том числе маршрутки.

«Погрешности есть в любой программе. У 2ГИС, например, погрешность составляет 3%. Это меньше, чем у «Яндекс Карт». Сейчас погрешность ГЛОНАСС у нас составляет порядка 40%, это очень много. Приложение нуждается в доработке», — сказала начальник отдела автоматизированной системы управления школьными перевозками Наталья Ронжина.

Отвечая на вопросы журналистов, она добавила, что функцию оплаты к приложению привязать не смогут. Однако все иные функции, вплоть до определения количества свободных мест в транспорте, подключить к приложению поэтапно вполне возможно.

Читайте также: в Краснодаре около 60% автобусов подключены к системе «ЭРА — ГЛОНАСС».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В честь Дня города для жителей Краснодара подготовили мультимедийную экскурсию
  2. ФК «Краснодар» подписал трехлетний контракт с португальцем Батчи
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях