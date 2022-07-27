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Правозащитник Александр Брод: ожидается очень динамичная и конкурентная избирательная кампания

Политика
27.07.2022 14:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravozashhitnik-aleksandr-brod-ozhidaetsya-ochen-dinamichnaya-i-konkurentnaya-izbiratelnaya-kampaniya
Видео канала «Кубань 24»

Последний день подачи заявлений на участие в осенних выборах — 27 июля. В единый день голосования — 11 сентября — кубанцам предстоит определить новый состав регионального парламента.

Подготовку к масштабной кампании обсудили на рабочей встрече в краевом избиркоме.

«В целом, впечатления хорошие от увиденного. Избирательная кампания ожидается очень динамичная и конкурентная. Проходит большая работа на всех стадиях и по организации выборов, и по подготовке общественных наблюдателей, осмотру избирательных участков», — сказал член совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Сейчас больше всего потенциальных кандидатов в депутаты ЗСК от КПРФ, следом идет «Единая Россия». Заявления от представителей политических партий и самовыдвиженцев принимают до конца дня.

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