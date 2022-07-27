Правозащитник Александр Брод: ожидается очень динамичная и конкурентная избирательная кампания
Последний день подачи заявлений на участие в осенних выборах — 27 июля. В единый день голосования — 11 сентября — кубанцам предстоит определить новый состав регионального парламента.
Подготовку к масштабной кампании обсудили на рабочей встрече в краевом избиркоме.
«В целом, впечатления хорошие от увиденного. Избирательная кампания ожидается очень динамичная и конкурентная. Проходит большая работа на всех стадиях и по организации выборов, и по подготовке общественных наблюдателей, осмотру избирательных участков», — сказал член совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Сейчас больше всего потенциальных кандидатов в депутаты ЗСК от КПРФ, следом идет «Единая Россия». Заявления от представителей политических партий и самовыдвиженцев принимают до конца дня.
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