Писатель и публицист Николай Стариков посетит Краснодарский край

Николай Стариков

Автор более 20 книг, блогер и публицист Николай Стариков в ходе рабочей поездки на Кубань проведет 20 августа встречу с жителями Краснодара.

Тема разговора «Значение спецоперации РФ на Украине: причины и следствия». Встреча пройдет в 14:00 по адресу: улица Октябрьская,16, отель «Платан Южный», конференц-зал «Амбассадор».

Николай Стариков дебютировал как писатель в 2006 году с книгой «Кто убил Российскую империю? Главная тайна XX века». В 2011 году получил Книжную премию Рунета за книгу «Национализация рубля…». С 2013 года сотрудничает с книгоиздательством «Питер», которое выпускает серию книг «Николай Стариков рекомендует прочитать».

Сам Стариков так говорит о своих книгах: «…стараюсь логично и доходчиво объяснить, что и почему происходит в нашей стране. Что на самом деле стоит за красивыми словами и историческими штампами. Пытаюсь заставить людей задуматься, самим осмысливать произошедшее и происходящее».