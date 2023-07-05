На жаре без воды: жителей Сочи ужаснули условия содержания животных в одном из зоопарков

Речь идет о состоянии зоопарка на территории санатория «Октябрьский». Местная жительница 4 июля в соцсетях рассказала о том, что животных содержат в антисанитарных условиях.

«Львица лежит на 30-градусной жаре без воды и еды с окровавленной и гниющей по виду лапой, которую жрут уже мухи. Четыре взрослых волка в клетке метр на метр. Глаза режет от вони», — говорится в комментарии посетительницы.

В соцсетях вскоре появился ответ от зоопарка.

«Львица получила повреждение, проведена операция. После чего ее поместили в отдельную клетку, лечение продолжается, применяется медикаменты и расширенный рацион питания. В момент съемки львицу готовили к обработке раны. Волки не принадлежат зоопарку и находятся на передержке. Сейчас у них линька, а позже их отправят в другой зоопарк. Что касается видеозаписей с отсутствием воды и еды, то в это время проходила уборка помещений, позже воду выставили вновь», — говорится в сообщении представителей зоопарка.

В организации добавили, что у санатория есть холодильник с 2 т мяса для хищников и запас пищи для остальных животных. В зоопарк санатория «Октябрьский» пристраивают животных, которых забирают в уличных фотографов, и тех, от кого отказались в других зоопарках и цирках.

Читайте также: полиция начала проверку по факту публикаций об эксплуатации верблюда на пляже Анапы.