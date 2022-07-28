Крайизбирком зарегистрировал списки кандидатов трех партий на выборы в ЗСК

Фото пресс-службы ЗСК

Заседание избирательной комиссии Краснодарского края прошло 27 июля.

По итогам заседания в крайизбиркоме зарегистрировали списки кандидатов регионального отделения партии «Новые люди», регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» в Краснодарском крае. А также Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».

Краснодарское региональное отделение ЛДПР проинформировали о недостатках в поданных документах на выдвижение и для регистрации краевого списка кандидатов. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» уведомили об отсутствии необходимых для регистрации документов, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Краснодарского края.

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