Инфопоезд «Выборы – 2022» 15 августа посетит сразу четыре района Краснодарского края

Инфопоезд «Выборы – 2022» 15 августа посетит сразу четыре района Краснодарского края

Волонтеры приедут в Успенский, Мостовский, Отрадненский и Лабинский районы.

Волонтеры информационного поезда рассказывают жителям Кубани о предстоящих выборах депутатов в ЗСК, которые пройдут с 9 по 11 сентября.

В селе Успенском волонтеры с 10:00 работают на улице Красной и в Центральном парке. Также утром вторую бригаду можно встретить в поселке Мостовском на улице Первомайской в парке Победы и на улице Кооперативной, 23.

После обеда инфопоезд прибудет в станицу Отрадную. В 15:00 волонтеры пообщаются с жителями на улице Союзная, 97 и на Широкой, 9. Вторая машина будет в Лабинске в 14:00 на улице Карла Маркса, 176 и Красной, 1.

На следующий день, 16 августа, инфопоезд «Выборы – 2022» прибудет в Краснодар. С 9:00 волонтеры будут рассказывать о предстоящих выборах в ЗСК на углу улиц Ставропольской и Стасова, на Красных Партизан, 147, в сквере «Фестивальный», на площадке возле фонтана рядом с домом 149 на улице Тургенева, на пересечении Гоголя и Коммунаров, площадке перед входом в «Кооперативный рынок».

Также инфопоезд посетит Кореновск с 9:30. Волонтеры будут работать на улице Красной, 126А и улице Фрунзе, 180Д.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инфопоезд «Выборы — 2022» 14 августа посетил четыре района Краснодарского края.