Инфопоезд «Выборы — 2022» 14 августа посетит четыре района Краснодарского края
Политика
14.08.2022 09:47
Волонтеры информационного поезда рассказывают жителям Кубани о предстоящих выборах депутатов в ЗСК, которые пройдут с 9 по 11 сентября. В парламент региона избираются 70 депутатов — 25 по спискам партий и 45 одномандатников.
Информационный поезд «Выборы — 2022» уже посетил в Курганинске, Гулькевичах, Новокубанске, Армавире, Тихорецке, а также станицах Выселки, Ленинградской и Павловской.
Волонтеры 14 августа посетят сразу четыре района Кубани: станицу Кущевскую (Арбатская площадь), станицу Новопокровскую (улицы Ленина и Советская), село Белая Глина (аквапарк и Центральный рынок), а также станицу Крыловскую (улица Стахановская).
Инфопоезд «Выборы — 2022» также посетит Успенский, Отрадненский, Лабинский и Мостовской районы — 15 августа, а также Кореновск и Краснодар — 16 августа.
Читайте также: по городам Краснодарского края начал курсировать инфопоезд «Выборы 2022».
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