Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Инфопоезд «Выборы — 2022» 14 августа посетит четыре района Краснодарского края

Политика
14.08.2022 09:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/infopoezd-vybory-2022-14-avgusta-posetit-chetyre-rajona-krasnodarskogo-kraya
Инфопоезд «Выборы — 2022» 14 августа посетит четыре района Краснодарского края
Инфопоезд «Выборы — 2022» 14 августа посетит четыре района Краснодарского края

Волонтеры информационного поезда рассказывают жителям Кубани о предстоящих выборах депутатов в ЗСК, которые пройдут с 9 по 11 сентября. В парламент региона избираются 70 депутатов — 25 по спискам партий и 45 одномандатников.

Информационный поезд «Выборы — 2022» уже посетил в Курганинске, Гулькевичах, Новокубанске, Армавире, Тихорецке, а также станицах Выселки, Ленинградской и Павловской.

Волонтеры 14 августа посетят сразу четыре района Кубани: станицу Кущевскую (Арбатская площадь), станицу Новопокровскую (улицы Ленина и Советская), село Белая Глина (аквапарк и Центральный рынок), а также станицу Крыловскую (улица Стахановская).

Инфопоезд «Выборы — 2022» также посетит Успенский, Отрадненский, Лабинский и Мостовской районы — 15 августа, а также Кореновск и Краснодар — 16 августа.

Читайте также: по городам Краснодарского края начал курсировать инфопоезд «Выборы 2022».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. В Анапе мотоциклист протаранил иномарку и пролетел около 15 метров
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
СМИ: Ольга Бузова ушла в поход по горам Сочи и больше суток не выходит на связь
СМИ: Ольга Бузова ушла в поход по горам Сочи и больше суток не выходит на связь
Полиция Краснодара ищет мужчину, который предлагал девочкам сходить с ним в лесополосу
Полиция Краснодара ищет мужчину, который предлагал девочкам сходить с ним в лесополосу
В Краснодаре онкологи спасли пациента с опухолью на шее размером с теннисный мяч
В Краснодаре онкологи спасли пациента с опухолью на шее размером с теннисный мяч
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Прямой эфир
Мы в соцсетях