Энергетиков Краснодара перевели в режим повышенной готовности из-за сильной жары

Более 325 тыс. жителей Краснодарского края 9 июля остались без света, в том числе без электричества оказались три микрорайона Краснодара — Юбилейный, Комсомольский и Гидрострой.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что из строя вышли восемь подстанций.

«Причин аварий несколько. Среди них — повышенная нагрузка и перегрев линий из-за аномальной жары. Учитывая прогнозы кубанских синоптиков, зной пришел на территорию края минимум на 10 дней. Специалисты не исключают повторения сбоев подачи электричества», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

«Определены первоочередные и краткосрочные меры. В первую очередь, министр поручил обеспечить подготовку персонала, аварийного запаса материалов и оборудования, резервных источников электроснабжения, специализированной техники. Просчитать оптимальное размещение для того, чтобы максимально оперативно устранять все технологические нарушения», — сообщают в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Над устранением аварий в краевой столице работали 18 человек и 6 единиц техники.

«Для оперативной локализации аварий энергоснабжающие организации города переведены в режим повышенной готовности. На случай устранения нештатных ситуаций могут одновременно привлечь до 41 бригады. Если говорить про Кубань в целом, электричества не было в Новороссийске и в Кавказском районе. Ограничения режима потребления света коснется и Ейска — электричество там появится вновь не позже 9 часов вечера», — уточняет Абраамян.