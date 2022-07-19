Документы в ТИК на участие в выборах подала Галина Головченко
Политика
19.07.2022 13:40
Документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края по одномандатному избирательному округу №7 в территориальную избирательную комиссию она предоставила 19 июля.
Выборы депутатов ЗСК седьмого созыва назначены на 11 сентября 2022 года.
Одномандатный округ №7, по которому планирует избираться Галина Головченко, находится на Прикубанском внутригородском округе.
Информация о действиях других кандидатов не предоставлялась.
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