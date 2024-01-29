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Чтобы СНТ не топило, в Краснодаре увеличат число «напоминалок» их председателям

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chtoby-snt-ne-topilo-v-krasnodare-uvelichat-chislo-napominalok-ih-predsedatelyam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Чтобы СНТ не топило, в Краснодаре увеличат число «напоминалок» их председателям
Фото t.me/emnaumov

Случаи подтоплений зафиксировали в СНТ и НСТ накануне. Там работает техника, однако основные силы уходят на главные улицы Краснодара. Мэр краевой столицы Евгений Наумов сообщил об этом 29 января.

По словам главы города, случаев подтоплений домовладений в НСТ ― быть не должно. Он поручил главам Прикубанского и Карасунского округов провести совещание с председателями садовых товариществ. Мэр отметил, что главная задача сейчас ― прочистить каналы водоотведения, чтобы такие случаи не повторялись.

«Эта ситуация в сезон обильных осадков случается, к сожалению, регулярно. Будем чаще напоминать председателям о необходимости плановых и профилактических мероприятий на сетях и каналах», ― написал Наумов в Telegram.

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