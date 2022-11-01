Четыре сорта вина компании «Фанагория» вошли в сотню лучших в России

Четыре сорта вина компании «Фанагория» вошли в сотню лучших в России

В рейтинге Forbes 2022 года приняли участие 68 производителей, представивших 426 наименований вина. Всего экспертная комиссия оценила 450 образцов-претендентов.

В финал вышли 204 сорта вина, набравшие на отборочных этапах более 90 баллов. Финальные дегустации провели 27 и 28 сентября в гостинице «Метрополь». Экспертное жюри оценило 32 игристых, 46 белых, девять розовых, 101 красное и 16 крепленых вин.

В топ-100 вошли четыре наименования вина компании «Фанагория». Самый высокий результат показало «100 оттенков белого. Шардоне». Это вино заняло шестую строчку рейтинга. Также в списке ста лучших оказались «Декантер. Шардоне. Коллекционное», Primum Alveus брют белое и Cru Lermont. Пти Вердо. Белое сухое вино «Декантер. Шардоне. Коллекционное» 2017 года победило в спецноминации за лучшую органолептику в категории «Сухое белое вино», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Фанагория».

«Мы очень рады получить очередное подтверждение высокого качества наших вин, которые мы производим для российского потребителя, от ведущих винных экспертов страны. Ориентация на самые высокие стандарты является одним из основных принципов в нашей ежедневной работе. И мы уверены, что благодаря рейтингу TOP100Wines еще больше людей обратят внимание на достойные российские вина», — сказал гендиректор «Фанагории» Петр Романишин.

Продукция «Фанагории» неоднократно побеждала в престижных международных и отечественных конкурсах. В их числе Decanter World Wine Awards в Лондоне, AWC Vienna в Австрии, Chardonnay и Muscats во Франции, TERRAVINO в Израиле, Mundus Vini в Германии, MUVINA в Словакии, SAKURA Japan Women’s Wine Awards в Японии, International Wine Challenge в Лондоне, а также китайском China Wine Awards.

В прошлом году в топ-100 лучших российских вин по версии Forbes вошли три фанагорийских вина. Это сухое красное выдержанное «Формула Q», брют белое Blanc de Noirs и сухое красное выдержанное «Крю Лермонт Special Reserve».

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