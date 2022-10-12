Через Керченскую паромную переправу уже перевезли почти 7 тыс. пассажиров и более 1,4 тыс. машин

Фото Сергея Мальгавко/ТАСС

В Керченском проливе 12 октября северо-западный ветер, достигавший накануне критических для судоходства 15 м/сек, поменял направление. Сейчас его скорость составляет 5,2 м/сек.

Такая погода благоприятна для работы паромов. С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны уже перевезли 6 тыс. 934 пассажира и 1 тыс. 421 автомобиль, в основном грузовики.

Четыре автомобильно-пассажирские парома выполнили 37 круговых рейсов, пассажирские суда — 9 рейсов, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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