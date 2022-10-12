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Через Керченскую паромную переправу уже перевезли почти 7 тыс. пассажиров и более 1,4 тыс. машин

Общество
12.10.2022 17:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-uzhe-perevezli-pochti-7-tys-passazhirov-i-bolee-1-4-tys-mashin
Через Керченскую паромную переправу уже перевезли почти 7 тыс. пассажиров и более 1,4 тыс. машин
Фото Сергея Мальгавко/ТАСС

В Керченском проливе 12 октября северо-западный ветер, достигавший накануне критических для судоходства 15 м/сек, поменял направление. Сейчас его скорость составляет 5,2 м/сек.

Такая погода благоприятна для работы паромов. С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны уже перевезли 6 тыс. 934 пассажира и 1 тыс. 421 автомобиль, в основном грузовики.

Четыре автомобильно-пассажирские парома выполнили 37 круговых рейсов, пассажирские суда — 9 рейсов, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Читайте также: в очереди на Керченскую переправу скопилось более 1 тыс. грузовиков.

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