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Борис Юнанов встретился с жителями сел Хостинского района Сочи

Политика
29.08.2022 12:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/boris-yunanov-vstretilsya-s-zhitelyami-poselenij-hostinskogo-rajona-sochi
Борис Юнанов встретился с жителями сел Хостинского района Сочи
Борис Юнанов

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва Борис Юнанов встретился с жителями сел Раздольное, Богушевка и Третья бригада, расположенных в Хостинском районе Сочи.

Во время встречи Борис Юнанов рассказал жителям о себе, своей профессиональной и общественной деятельности, а также поделился своим видением развития социальной инфраструктуры города Сочи. В ходе продолжительной беседы пришедшие на встречу люди активно задавали вопросы и рассказывали о том, как устроена жизнь в их селах.

«Жители очень активно принимали участие во встрече и с пониманием относились ко всем сложностям, которые могут возникнуть при решении озвученных вопросов. Люди готовы прилагать и свои усилия, чтобы их села развивались и процветали, а это самое главное», — делится Борис Юнанов.

Одними из наиболее важных тем для обсуждения стали: газификация домов, ремонт дорог и строительство тротуаров, узаконивание земельных участков, реконструкция Дома культуры села Раздольного, расширение базы образовательных и спортивных учреждений. Все вопросы кандидат записал и принял к рассмотрению для формирования дальнейшей стратегии депутатской работы.

Публикация оплачена из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №44 Юнанова Бориса Геннадьевича. 

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