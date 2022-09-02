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Борис Юнанов пообщался с предпринимателями Хостинского района

Политика
02.09.2022 16:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/boris-yunanov-poobshhalsya-s-predprinimatelyami-hostinskogo-rajona
Борис Юнанов пообщался с предпринимателями Хостинского района
Борис Юнанов

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва Борис Юнанов встретился с предпринимателями Хостинского района и обсудил наиболее важные для них темы.

Борис Юнанов является председателем правления компании «Элиас Групп», которая насчитывает более 1 тыс. сотрудников и работает в различных сферах экономики. Предпринимательская деятельность более 15 лет является неотъемлемой частью его жизни, он не понаслышке знает все трудности, с которыми приходится сталкиваться.

На встрече Борис Юнанов и жители обсудили как общие предложения и вопросы по развитию города, так и подходы в ведении своего бизнеса и его совершенствовании. Кандидат отметил, что в настоящее время в крае оказывается значимая поддержка малому и среднему бизнесу, в которой он принимает непосредственное участие. В регионе существует ряд государственных программ, направленных на развитие предпринимательства. Это программы по предоставлению региональных субсидий в основных направлениях развития экономики, различные налоговые льготы, инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль организаций, а также предоставление льготных кредитов от Фонда микрофинансирования и Фонда развития промышленности Краснодарского края.

В ходе беседы поднимались вопросы, затрагивающие разные отрасли. Так, руководитель одного сочинского предприятия рассказала о том, что в летний период сталкивается с проблемой скорости транспортировки товаров из-за высокого туристического потока. В ответ Борис Юнанов отметил, что в настоящее время прорабатывается возможность трансфера товара путем морского сообщения, так как этот вид транспорта сейчас активно развивается и имеет свои преимущества во времени.

«Порадовало, что предприниматели Хостинского района заинтересованы в его развитии и готовы вместе трудиться для улучшения качества жизни сочинцев», — подчеркнул Борис Юнанов.

 

Публикация оплачена из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №44 Юнанова Бориса Геннадьевича.

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