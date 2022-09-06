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Борис Юнанов обсудил с жителями Бытхи волнующие их вопросы

Политика
06.09.2022 10:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/boris-yunanov-obsudil-s-zhitelyami-bythi-volnuyushhie-ih-voprosy
Борис Юнанов обсудил с жителями Бытхи волнующие их вопросы
Борис Юнанов обсудил с жителями Бытхи волнующие их вопросы

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва Борис Юнанов встретился с жителями Бытхи. Во время диалога жители поделились с кандидатом проблемными вопросами и предложениями по развитию микрорайона.

В настоящее время в микрорайоне проживает более 16 тыс. сочинцев, а с каждым годом его население растет, что требует большого внимания к развитию территории во всех сферах. За последние несколько лет в микрорайоне построили новые детские и спортивные площадки, скверы, благоустроили дворовые территории, однако острые вопросы, которые волнуют жителей, еще остались, и их необходимо решать.

Жители поделились, что существует проблема загруженности образовательных организаций, нехватки мест для детей в школах и детских садах. Это действительно важная тема, которую необходимо решать комплексно. Кандидат отметил, что согласно новому Генплану, который планируется принять в следующем году, предполагается возведение на Бытхе трех детских садов, школы, центров допобразования и новой поликлиники.

После официального завершения встречи некоторые жители подошли к Борису Юнанову, чтобы задать волнующие их вопросы уже лично. Как отмечает сам кандидат, именно обращения сочинцев являются основой его программы развития округа.

Публикация оплачена из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №44 Юнанова Бориса Геннадьевича.

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