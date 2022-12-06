Информационный портал «Кубань 24»

Официальный сайт телеканала «Кубань 24» и одновременно СМИ с собственной редакцией. Портал kuban24.tv использует различные, самые современные форматы преподнесения контента, тем самым предоставляя своим читателям возможность выбрать наиболее удобное время, место и способ получения информации. Самые важные события дня и недели размещаются на портале не только в текстовом виде, но и в форме видеосюжетов, над которыми работает служба новостей «Кубань 24». Также на портале круглосуточно можно посмотреть прямую трансляцию телевизионного эфира «Кубань 24».