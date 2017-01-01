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Кубанцы столкнулись с трудностями при оформлении полисов ОСАГО через Интернет
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    В два поселка Геленджика провели газ

    Долгожданный подарок получили к Новому году жители поселков Текос и Пшада. Туда провели газ.
    Кондратьев поручил принять меры против управляющих компаний, завышающих тарифы
    ПОЛИТИКА
    Кондратьев поручил принять меры против управляющих компаний, завышающих тарифы
    19:42 09 января
    Горнолыжные курорты Сочи в зимние праздники посетили 355 тыс. человек ЭКОНОМИКА
    Горнолыжные курорты Сочи в зимние праздники посетили 355 тыс. человек
    19:33 09 января
    Синоптики спрогнозировали снегопады на Кубани к концу января
    ОБЩЕСТВО
    Синоптики спрогнозировали снегопады на Кубани к концу января
    19:42 09 января
    В Апшеронском районе зафиксировали массовый падеж лебедей
    ПРОИСШЕСТВИЯ
    В Апшеронском районе зафиксировали массовый падеж лебедей
    20:24 09 января
    Защитник Рамирес перешел в ФК «Краснодар» СПОРТ
    Защитник Рамирес перешел в ФК «Краснодар»
    20:54 09 января
    Дети из приемных кубанских семей поедут на кастинг шоу «Ты — суперзвезда» КУЛЬТУРА
    Дети из приемных кубанских семей поедут на кастинг шоу «Ты — суперзвезда»
    13:38 09 января
    ФОТО И ВИДЕО

    «Первомайский» повысил ставки по депозитам для бизнеса до 11,5% годовых

    Банк «Первомайский» в декабре продлил специальное предложение по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
    Рождественская ночь в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара
    Интервью | В преддверии Нового года глава Кубани Вениамин Кондратьев дал большое интервью.
    «Через край»: как будем праздновать? | В ток-шоу говорили о том, где провести новогодние каникулы и сколько это будет стоить.
    О ЛЮДЯХ

    В Новороссийске в рамках социальной акции детям вручили новогодние подарки

    Сотни подарков в преддверии Нового года вручили детям в Новороссийске. Там при поддержке администрации города-героя в 2016 году прошло сразу несколько социальных акций, задача которых — помочь семьям и порадовать самых маленьких жителей Новороссийска.
    Писатель Виктор Лихоносов | Нужно радоваться самой жизни — она прекрасна.
    Астролог Анна Максименко | Нужно развиваться духовно, тогда звезды будут положительно влиять на вашу судьбу.
    Лидер группы SunSay Андрей Запорожец | Жизнь никогда не была фестивалем.
    Степанов Юрий
    Степанов Юрий Отдых в рабочем порядке | Семейные и праздничные даты в обнимку с камерой и микрофоном.
    «Море откровений» | В гостях программы — ресторатор, эксперт «Ревизорро-шоу» Дмитрий Левицкий.
    Киппель Ольга
    Киппель Ольга В поисках музыки праздника | О том, почему важно пытаться вернуть ощущение праздника в Новый год.
    ДЛЯ ЛЮДЕЙ

    «ЮгСтройИнвест» устроила новогодние торжества для жителей двух микрорайонов

    Праздники с песнями, танцами и хороводами провели в декабре в  Губернском микрорайоне и «Панораме», которые возводит группа компаний «ЮгСтройИнвест».

    Фотография на память

    События, которыми запомнился 2016 год на Кубани.

    Что сулит наступающий год Огненного Петуха | Символ 2017 года изучал корреспондент «Кубань 24» Павел Кузнецов.
    Киногод — 2017 | Чтобы не затеряться в потоке киноновинок следующего года, составили список главных премьер.
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