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В Сочи к ЧМ-2018 модернизируют систему «Безопасный город»
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«Краснодар Водоканал» работал в морозы в штатном режиме

ООО «Краснодар Водоканал» подвел итоги работы в условиях сильного понижения температуры в Краснодаре.
Врио главы Апшеронского района назначили Романа Германа ПОЛИТИКА
Врио главы Апшеронского района назначили Романа Германа
18:13 03 февраля
Алексеенко: введение соцнормы на электроэнергии коснется не более 15% кубанцев ЭКОНОМИКА
Алексеенко: введение соцнормы на электроэнергии коснется не более 15% кубанцев
20:19 03 февраля
Кондратьев разъяснил ситуацию с разбитой дорогой в поселке Таманском
ОБЩЕСТВО
Кондратьев разъяснил ситуацию с разбитой дорогой в поселке Таманском
16:34 03 февраля
В Тихорецке легковушка сбила женщину на автобусной остановке ПРОИСШЕСТВИЯ
В Тихорецке легковушка сбила женщину на автобусной остановке
15:17 03 февраля
Волейболистки «Динамо Краснодар» дома обыграли «Заречье-Одинцово» — 3:0 СПОРТ
Волейболистки «Динамо Краснодар» дома обыграли «Заречье-Одинцово» — 3:0
19:36 03 февраля
Ударники из Новороссийска выступят на фестивале «Барабаны мира»
КУЛЬТУРА
Ударники из Новороссийска выступят на фестивале «Барабаны мира»
10:45 03 февраля
ФОТО И ВИДЕО

В Геленджике проведут пресс-тур для журналистов из разных регионов РФ

В Геленджике с 6 по 9 апреля пройдет традиционный пресс-тур. Журналистам покажут, каким разнообразным и насыщенным может быть отдых на курорте.

Матч ПБК «Локомотив-Кубань» — «Гран-Канария» в Краснодаре
«Через край»: как отбелить серую зарплату? | В ток-шоу говорили о неформальной занятости.
Интервью | Мэр Краснодара Евгений Первышов дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24».
О ЛЮДЯХ

Сотрудники «Краснодар Водоканал» спасли при пожаре семью

Сотрудники «Краснодар Водоканал» — слесарь АВР 5-го разряда Кирилл Ваганов и электрогазосварщик 5-го разряда Вячеслав Маленьких — 1 февраля спасли жизнь трех членов семьи при пожаре на улице Головатого.
День сурка: краснодарские истории | Интернет-портал «Кубань 24» спросил у краснодарцев, случаются ли в их жизни «дни сурка».
Фокусник Алексей Ленточкин | Это было моим хобби, которое переросло в профессию.
Творчество | Краснодарский художник написал городские пейзажи вином.
Интервью | Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24».
«Реанимация». Аневризма сосудов | Кубанские нейрохирургу спасли тяжелобольную пациентку.
Герой недели | В традиционной рубрике программы «Факты. Спорт» — мастер спорта по пауэрлифтингу Татьяна Котлярова.
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Тимашевский филиал «Кубаньэнерго» установит 3 тыс. «умных» счетчиков

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (группа «Россети») в январе продолжит автоматизацию контроля учета электроэнергии на территории своей ответственности.
Юрьев Денис
Юрьев Денис «Голос монстра»: носовой платок не понадобится
Жилье | Что такое социальная норма потребления электроэнергии.
Советы | Что делать, если вы провалились под лед.
«Факты. Детали»: есть ли жизнь после Олимпиады? | Как в разных городах выглядят стадионы и арены?
Экономия | Выгодная покупка приборов неразрушающего контроля для строительства.
Работа | Ситуация на рынке труда Краснодара.
Киногод — 2017 | Чтобы не затеряться в потоке киноновинок следующего года, составили список главных премьер.
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Высокоскоростной доступ в Интернет появляется в частных и малоэтажных домах Кубани и Адыгеи. Современная технология с использованием оптоволокна дает стабильную скорость до 100 Мб/с.
ЖКХ | На Кубани соцнормы на электроэнергию введут с 1 июля. Обычные потребители изменения вряд ли ощутят. А вот владельцы больших домов могут задуматься об экономии. На одного прописанного человека социальный норматив составит 250 кВт/ч в месяц.
Спорт | ФК «Краснодар» подписал контракт с 19-летним киберфутболистом.
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