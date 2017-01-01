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В Краснодаре назначили четырех начальников департаментов и управлений
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    «Краснодар Водоканал» оперативно устранил прорыв на улице Рашпилевской

    Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») 25 января оперативно устранили повреждение стальной трубы на улице Рашпилевской, 127.
    В ЮВО контрактников на курсах выживания научат сбору росы ПОЛИТИКА
    В ЮВО контрактников на курсах выживания научат сбору росы
    12:24 26 января
    В Краснодаре проведут капитальный ремонт 122 многоквартирных домов ЭКОНОМИКА
    В Краснодаре проведут капитальный ремонт 122 многоквартирных домов
    10:11 26 января
    В Черном море спасатели ликвидировали авиабомбы времен войны
    ОБЩЕСТВО
    В Черном море спасатели ликвидировали авиабомбы времен войны
    13:55 26 января
    В Сочи пациент избил фельдшера и повредил медицинскую аппаратуру ПРОИСШЕСТВИЯ
    В Сочи пациент избил фельдшера и повредил медицинскую аппаратуру
    14:58 26 января
    Кондратьев поручил круглосуточно контролировать работы на стадионе «Фишт» СПОРТ
    Кондратьев поручил круглосуточно контролировать работы на стадионе «Фишт»
    13:03 26 января
    В Краснодаре пройдет ярмарка антиквариата «Коллекция» КУЛЬТУРА
    В Краснодаре пройдет ярмарка антиквариата «Коллекция»
    10:36 26 января
    ФОТО И ВИДЕО

    «Краснодар Водоканал» улучшит водоснабжение в Юбилейном микрорайоне

    В рамках выполнения производственной программы «Краснодар Водоканал» в январе продолжает работы по замене сетей водоснабжения в Юбилейном микрорайоне.
    Крещенские купания в Краснодаре
    Интервью | Мэр Краснодара Евгений Первышов дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24».
    «Через край»: зачем нам ГТО? | В ток-шоу говорили о возрождении норм ГТО.
    О ЛЮДЯХ

    На строительство энергообъектов в Белореченском районе направили 60 млн рублей

    Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» в 2016 году построили и реконструировали 66 энергообъектов распределительной сети Белореченского района.
    Специалист по семейной терапии Анжелика Чумакова | Проведите со своими детьми домашний тренинг по безопасности.
    Герой недели | В гостях программы «Факты. Спорт» — баскетболист «Локомотива-Кубани» Евгений Бабурин.
    Специалист по чистописанию Олег Лаптев | Красивый почерк зависит только от вас и вашего желания.
    «Реанимация» | Аневризма сосудов.
    Приют | В армавирском Доме милосердия живут 13 человек.
    Вице-мэр Краснодара Евгений Зименко | Планку благоприятного для проживания города опускать не будем.
    ДЛЯ ЛЮДЕЙ

    «Краснодар Водоканал» поменяет сети в Карасунском округе

    Специалисты «Краснодар Водоканала» приступили к работам по замене водопровода на улице Таганрогской, что позволит улучшить качество воды и нормализовать в целом водоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу Таганрогская, 22/1.

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