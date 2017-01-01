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В центре Краснодара из-за ремонта ограничат подачу тепла в дома
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    «Краснодар Водоканал» работал в морозы в штатном режиме

    ООО «Краснодар Водоканал» подвел итоги работы в условиях сильного понижения температуры в Краснодаре.
    Кондратьев разъяснил ситуацию с разбитой дорогой в поселке Таманском
    ПОЛИТИКА
    Кондратьев разъяснил ситуацию с разбитой дорогой в поселке Таманском
    16:34 03 февраля
    Эксперты: в 2017 году шампанское подорожает на 15% ЭКОНОМИКА
    Эксперты: в 2017 году шампанское подорожает на 15%
    12:40 05 февраля
    На перекрестках в Краснодаре появятся диагональные пешеходные переходы ОБЩЕСТВО
    На перекрестках в Краснодаре появятся диагональные пешеходные переходы
    18:12 05 февраля
    Троих жителей Кубани будут судить за убийство знакомого ПРОИСШЕСТВИЯ
    Троих жителей Кубани будут судить за убийство знакомого
    09:57 05 февраля
    ФК «Краснодар» в товарищеском матче уступил чешской «Славии» СПОРТ
    ФК «Краснодар» в товарищеском матче уступил чешской «Славии»
    22:24 05 февраля
    Режиссер «Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии режиссеров США КУЛЬТУРА
    Режиссер «Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии режиссеров США
    14:00 05 февраля
    ФОТО И ВИДЕО

    В Геленджике проведут пресс-тур для журналистов из разных регионов РФ

    В Геленджике с 6 по 9 апреля пройдет традиционный пресс-тур. Журналистам покажут, каким разнообразным и насыщенным может быть отдых на курорте.

    Международный фестиваль «Барабаны мира» в Сочи
    «Через край»: как отбелить серую зарплату? | В ток-шоу говорили о неформальной занятости.
    Интервью | Мэр Краснодара Евгений Первышов дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24».
    О ЛЮДЯХ

    Сотрудники «Краснодар Водоканал» спасли при пожаре семью

    Сотрудники «Краснодар Водоканал» — слесарь АВР 5-го разряда Кирилл Ваганов и электрогазосварщик 5-го разряда Вячеслав Маленьких — 1 февраля спасли жизнь трех членов семьи при пожаре на улице Головатого.
    День сурка: краснодарские истории | Интернет-портал «Кубань 24» спросил у краснодарцев, случаются ли в их жизни «дни сурка».
    Фокусник Алексей Ленточкин | Это было моим хобби, которое переросло в профессию.
    Творчество | Краснодарский художник написал городские пейзажи вином.
    Интервью | Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24».
    «Реанимация». Аневризма сосудов | Кубанские нейрохирургу спасли тяжелобольную пациентку.
    Герой недели | В традиционной рубрике программы «Факты. Спорт» — мастер спорта по пауэрлифтингу Татьяна Котлярова.
    ДЛЯ ЛЮДЕЙ

    Тимашевский филиал «Кубаньэнерго» установит 3 тыс. «умных» счетчиков

    Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (группа «Россети») в январе продолжит автоматизацию контроля учета электроэнергии на территории своей ответственности.
    Юрьев Денис
    Юрьев Денис «Голос монстра»: носовой платок не понадобится
    Жилье | Что такое социальная норма потребления электроэнергии.
    Советы | Что делать, если вы провалились под лед.
    «Факты. Детали»: есть ли жизнь после Олимпиады? | Как в разных городах выглядят стадионы и арены?
    Экономия | Выгодная покупка приборов неразрушающего контроля для строительства.
    Работа | Ситуация на рынке труда Краснодара.
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    ЖКХ | На Кубани соцнормы на электроэнергию введут с 1 июля. Обычные потребители изменения вряд ли ощутят. А вот владельцы больших домов могут задуматься об экономии. На одного прописанного человека социальный норматив составит 250 кВт/ч в месяц.
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