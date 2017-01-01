«Ростелеком» начал подключать к Интернету жителей частных домов Кубани и Адыгеи

Высокоскоростной доступ в Интернет появляется в частных и малоэтажных домах Кубани и Адыгеи. Современная технология с использованием оптоволокна дает стабильную скорость до 100 Мб/с.