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В Тимашевском районе объявили траур по погибшим на реке подросткам
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    Краснодарский салон «Изумруд» представил новинки ювелирной отрасли

    Актуальные в новом году ювелирные украшения представил в январе жителям и гостям Краснодара салон «Изумруд».
    Кондратьев: на Крещение самостоятельных выходов на лед быть не должно ПОЛИТИКА
    Кондратьев: на Крещение самостоятельных выходов на лед быть не должно
    16:20 16 января
    ЕТД заплатит штраф за завышенные тарифы на Керченской переправе ЭКОНОМИКА
    ЕТД заплатит штраф за завышенные тарифы на Керченской переправе
    15:57 16 января
    На Кубани начнут патрулировать все водоемы в населенных пунктах ОБЩЕСТВО
    На Кубани начнут патрулировать все водоемы в населенных пунктах
    16:30 16 января
    Суд взыскал с членов банды Цапков 4,2 млн рублей ПРОИСШЕСТВИЯ
    Суд взыскал с членов банды Цапков 4,2 млн рублей
    17:12 16 января
    Началась продажа мест на матч ФК «Краснодар» с «Фенербахче»
    СПОРТ
    Началась продажа мест на матч ФК «Краснодар» с «Фенербахче»
    14:38 16 января
    Элис Купер выступит на кубанском рок-фестивале «Лестница в небо» КУЛЬТУРА
    Элис Купер выступит на кубанском рок-фестивале «Лестница в небо»
    18:38 16 января
    ФОТО И ВИДЕО

    «Краснодар Водоканал» заменит водопровод на улице Промышленной

    Специалисты «Росводоканала Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») в январе продолжают работы по замене водопроводных сетей улице Промышленной, 21.
    Концерт «Под звездой Леонарда» в Музыкальном театре Краснодара
    «Через край»: кто нас накормит? | В студии ток-шоу говорили о сельском хозяйстве и агрохолдингах.
    Медицина | Краснодарские хирурги провели операции на сердце с использованием имплантатов нового поколения.
    О ЛЮДЯХ

    «Краснодар Водоканал» повышает эффективность работы насосных станций

    Специалисты «Росводоканала Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») в январе заменили участок трубопровода на насосной станции (ВНС) на улице Ленина.
    Писатель Виктор Лихоносов | Нужно радоваться самой жизни — она прекрасна.
    Руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко | Высокая планка требует высокого измерения качества на сцене.
    Лидер группы SunSay Андрей Запорожец | Жизнь никогда не была фестивалем.
    Визажист Татьяна Халло | В этом году в нашем макияже должно быть все естественно, свежо и красиво.
    Регбистка Надежда Кудинова | Женщины сейчас во всех видах спорта, и регби не исключение.
    Певица Александра Гомель | На проекте «Голос 5» меня поразила простота наставников.
    ДЛЯ ЛЮДЕЙ

    «Краснодар Водоканал» продолжает улучшать качество водоснабжения

    «Краснодар Водоканал» продолжает работы по замене сетей водопровода на улице Гагарина, что позволит повысить качество воды и нормализовать в целом водоснабжение нескольких пятиэтажных домов по данному адресу.

    Фотография на память

    События, которыми запомнился 2016 год на Кубани.

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