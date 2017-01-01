Прямой эфир

Главная новость

В кубанских школах начался прием в первые классы
    Лента новостей
    Главное

    Тимашевский филиал «Кубаньэнерго» установит 3 тыс. «умных» счетчиков

    Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (группа «Россети») в январе продолжит автоматизацию контроля учета электроэнергии на территории своей ответственности.
    Кондратьев предложил выпустить медаль к 80-летию образования Краснодарского края ПОЛИТИКА
    Кондратьев предложил выпустить медаль к 80-летию образования Краснодарского края
    16:53 01 февраля
    В России не стали продлевать программу господдержки ипотеки ЭКОНОМИКА
    В России не стали продлевать программу господдержки ипотеки
    19:08 01 февраля
    В Краснодаре из-за аварии без теплоснабжения остались 1,5 тыс. человек ОБЩЕСТВО
    В Краснодаре из-за аварии без теплоснабжения остались 1,5 тыс. человек
    20:03 01 февраля
    В Краснодаре в трамвае подростки избили ровесника ПРОИСШЕСТВИЯ
    В Краснодаре в трамвае подростки избили ровесника
    15:51 01 февраля
    В честь девятилетия ФК «Краснодар» проведет футбольный турнир СПОРТ
    В честь девятилетия ФК «Краснодар» проведет футбольный турнир
    18:53 01 февраля
    В Краснодаре пройдет фестиваль классической музыки КУЛЬТУРА
    В Краснодаре пройдет фестиваль классической музыки
    16:42 01 февраля
    ФОТО И ВИДЕО

    «Ростелеком» начал подключать к Интернету жителей частных домов Кубани и Адыгеи

    Высокоскоростной доступ в Интернет появляется в частных и малоэтажных домах Кубани и Адыгеи. Современная технология с использованием оптоволокна дает стабильную скорость до 100 Мб/с.
    Матч ПБК «Локомотив-Кубань» — «Гран-Канария» в Краснодаре
    «Через край»: почему мы не едим в ресторанах? | В студии ток-шоу говорили о ресторанном бизнесе.
    Интервью | Мэр Краснодара Евгений Первышов дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24».
    О ЛЮДЯХ

    «Краснодар Водоканал» модернизирует очистные сооружения города

    Специалисты «Росводоканала Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») в январе проводят модернизацию хлораторной установки на очистных сооружениях канализации № 2.
    Творчество | Краснодарский художник написал городские пейзажи вином.
    Интервью | Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24».
    «Реанимация». Аневризма сосудов | Кубанские нейрохирургу спасли тяжелобольную пациентку.
    Приют | В армавирском Доме милосердия живут 13 человек.
    Герой недели | В традиционной рубрике программы «Факты. Спорт» — мастер спорта по пауэрлифтингу Татьяна Котлярова.
    Фокусник Алексей Ленточкин | Это было моим хобби, которое переросло в профессию.
    ДЛЯ ЛЮДЕЙ

    В Тихорецком энергорайоне на ремонт оборудования направят 40 млн рублей

    Тихорецкий филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») в 2017 году планирует направить более 40 млн рублей на ремонт оборудования в пяти районах.
    «Факты. Детали»: есть ли жизнь после Олимпиады? | Как в разных городах выглядят стадионы и арены?
    Жилье | Что такое социальная норма потребления электроэнергии.
    Советы | Что делать, если вы провалились под лед.
    Юрьев Денис
    Юрьев Денис «Молчание»: проповедь преподобного Скорсезе | Рецензия на новый фильм Мартина Скорсезе.
    Работа | Ситуация на рынке труда Краснодара.
    Деньги | Как отличить фальшивую купюру от настоящей.
    Документы | Какие изменения в расчете больничного листа произошли в 2017 году.
    Киногод — 2017 | Чтобы не затеряться в потоке киноновинок следующего года, составили список главных премьер.
    ПОПУЛЯРНОЕ

    «Краснодар Водоканал» оперативно устранил прорыв на улице Рашпилевской

    Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») 25 января оперативно устранили повреждение стальной трубы на улице Рашпилевской, 127.
    СМИ | «Первое радио Кубани» отмечает 18-летие.
    Деньги | Банк России утвердил оформление купюр в 200 и 2 тыс. рублей.
    Рыбалка | На Кубани запретили вылов рыбы в трех лиманах.
    Терроризм | В Краснодарском крае УФСБ перед Новым годом предотвратило теракт.
    Бизнес | «Магнит» оказался в десятке самых дорогих публичных компаний в РФ.
    Продукты | В РФ предложили штрафовать граждан за хранение санкционной продукции.
    Происшествия | В Краснодаре в трамвае подростки избили ровесника.
    Животные | В Сочи стадо коров перегородило путь поезду «Ласточка».
    Долги | «Черномортранснефть» профинансирует ВК «Динамо Краснодар».
    Баскетбол | ПБК «Локомотив-Кубань» дома уступил испанской «Гран-Канарии».

    2017 © ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК»