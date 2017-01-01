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Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Новым 2017 годом
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В два поселка Геленджика провели газ

Долгожданный подарок получили к Новому году жители поселков Текос и Пшада. Туда провели газ.
Медведев проведет совещание в Сочи по использованию олимпийских объектов ПОЛИТИКА
Медведев проведет совещание в Сочи по использованию олимпийских объектов
10:18 31 декабря 2016
Рубль за год вырос к доллару на 20,1% ЭКОНОМИКА
Рубль за год вырос к доллару на 20,1%
17:34 31 декабря 2016
В Краснодаре в новогоднюю ночь родились 16 детей ОБЩЕСТВО
В Краснодаре в новогоднюю ночь родились 16 детей
10:42 01 января
В Кропоткине сгорел магазин строительных материалов ПРОИСШЕСТВИЯ
В Кропоткине сгорел магазин строительных материалов
09:22 01 января
В Сочи олимпийские чемпионы проведут благотворительный хоккейный матч СПОРТ
В Сочи олимпийские чемпионы проведут благотворительный хоккейный матч
17:52 31 декабря 2016
На Театральной площади Новый год встретили более 12 тыс. краснодарцев КУЛЬТУРА
На Театральной площади Новый год встретили более 12 тыс. краснодарцев
09:53 01 января
ФОТО И ВИДЕО

«Первомайский» повысил ставки по депозитам для бизнеса до 11,5% годовых

Банк «Первомайский» в декабре продлил специальное предложение по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Возложение цветов в Сочи в память о погибших в самолете Ту-154
Интервью | В преддверии Нового года глава Кубани Вениамин Кондратьев дал большое интервью.
«Через край»: как будем праздновать? | В ток-шоу говорили о том, где провести новогодние каникулы и сколько это будет стоить.
О ЛЮДЯХ

В Новороссийске в рамках социальной акции детям вручили новогодние подарки

Сотни подарков в преддверии Нового года вручили детям в Новороссийске. Там при поддержке администрации города-героя в 2016 году прошло сразу несколько социальных акций, задача которых — помочь семьям и порадовать самых маленьких жителей Новороссийска.
Степанов Юрий
Степанов Юрий Отдых в рабочем порядке | Семейные и праздничные даты в обнимку с камерой и микрофоном.
Итоги года | Топ-10 лучших кубанских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Киппель Ольга
Киппель Ольга В поисках музыки праздника | О том, почему важно пытаться вернуть ощущение праздника в Новый год.
«Море откровений» | В гостях программы — ресторатор, эксперт «Ревизорро-шоу» Дмитрий Левицкий.
Спецрепортаж | Кем была Елизавета Глинка, известная всему миру как доктор Лиза.
Художник Михаил Смаглюк | Краснодар в конце шестидесятых был весь в зеленых тоннелях.
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

«ЮгСтройИнвест» устроила новогодние торжества для жителей двух микрорайонов

Праздники с песнями, танцами и хороводами провели в декабре в  Губернском микрорайоне и «Панораме», которые возводит группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Фотография на память

В преддверии Нового года вспомнили события, которыми запомнился 2016 год на Кубани.

Афиша | Что посетить в новогодние праздники на Кубани.
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«Добрый старый Новый год» | «Кубань 24» подвела итоги конкурса ретрофотографии.
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Дороги | В Краснодаре ограничение движения на Герцена и Власова продлят до апреля.
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