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На Кубани соцнормы на электроэнергию введут с 1 июля. Обычные потребители изменения вряд ли ощутят. А вот владельцы больших домов могут задуматься об экономии. На одного прописанного человека социальный норматив составит 250 кВт/ч в месяц.