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Путин и Трамп выступили за восстановление торгово-экономических связей
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    «Ростелеком» начал подключать к Интернету жителей частных домов Кубани и Адыгеи

    Высокоскоростной доступ в Интернет появляется в частных и малоэтажных домах Кубани и Адыгеи. Современная технология с использованием оптоволокна дает стабильную скорость до 100 Мб/с.
    Кондратьеву доложили о подготовке Кубани к Российскому инвестфоруму ПОЛИТИКА
    Кондратьеву доложили о подготовке Кубани к Российскому инвестфоруму
    15:31 27 января
    Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме ЭКОНОМИКА
    Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме
    15:15 29 января
    Мэрия Сочи: снегопад не повлиял на системы жизнеобеспечения ОБЩЕСТВО
    Мэрия Сочи: снегопад не повлиял на системы жизнеобеспечения
    14:55 29 января
    В Новороссийске ликвидировали пожар на рынке ПРОИСШЕСТВИЯ
    В Новороссийске ликвидировали пожар на рынке
    14:02 29 января
    ФК «Кубань» завершил сбор победой над «Дунавом» — 2:1 СПОРТ
    ФК «Кубань» завершил сбор победой над «Дунавом» — 2:1
    14:30 29 января
    В Сочи отметили 500 дней до начала ЧМ-2018 КУЛЬТУРА
    В Сочи отметили 500 дней до начала ЧМ-2018
    10:18 29 января
    ФОТО И ВИДЕО

    «Краснодар Водоканал» модернизирует очистные сооружения города

    Специалисты «Росводоканала Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») в январе проводят модернизацию хлораторной установки на очистных сооружениях канализации № 2.
    Крещенские купания в Краснодаре
    Интервью | Мэр Краснодара Евгений Первышов дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24».
    «Через край»: зачем нам ГТО? | В ток-шоу говорили о возрождении норм ГТО.
    О ЛЮДЯХ

    В Тихорецком энергорайоне на ремонт оборудования направят 40 млн рублей

    Тихорецкий филиал ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») в 2017 году планирует направить более 40 млн рублей на ремонт оборудования в пяти районах.
    Специалист по семейной терапии Анжелика Чумакова | Проведите со своими детьми домашний тренинг по безопасности.
    Интервью | Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24».
    Специалист по чистописанию Олег Лаптев | Красивый почерк зависит только от вас и вашего желания.
    «Реанимация». Аневризма сосудов | Кубанские нейрохирургу спасли тяжелобольную пациентку.
    Приют | В армавирском Доме милосердия живут 13 человек.
    Вице-мэр Краснодара Евгений Зименко | Планку благоприятного для проживания города опускать не будем.
    ДЛЯ ЛЮДЕЙ

    «Краснодар Водоканал» оперативно устранил прорыв на улице Рашпилевской

    Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») 25 января оперативно устранили повреждение стальной трубы на улице Рашпилевской, 127.
    Юрьев Денис
    Юрьев Денис «Молчание»: проповедь преподобного Скорсезе | Рецензия на новый фильм Мартина Скорсезе.
    «Факты. Детали»: есть ли жизнь после Олимпиады? | Как в разных городах выглядят стадионы и арены?
    Что делать, если вы провалились под лед | Первое правило — не паниковать.
    Досуг | О том, как сэкономить на отдыхе, рассказал корреспондент «Кубань 24» Артем Васенко.
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    В рамках выполнения производственной программы «Краснодар Водоканал» в январе продолжает работы по замене сетей водоснабжения в Юбилейном микрорайоне.
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    Нападения на медиков | На Кубани за несколько лет зафиксировали более 50 нападений на врачей.
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    Генплан | Депутаты отклонили два проекта изменений в генпплан Краснодара.
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