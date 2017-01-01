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Телерадиокомпания «НТК» начала выпуск газеты «Факты Кубань 24»
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    На строительство энергообъектов в Белореченском районе направили 60 млн рублей

    Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» в 2016 году построили и реконструировали 66 энергообъектов распределительной сети Белореченского района.
    Бомбардировщики РФ нанесли удары по объектам ИГ в Сирии ПОЛИТИКА
    Бомбардировщики РФ нанесли удары по объектам ИГ в Сирии
    17:18 21 января
    «Магнит» вложит 2,5 млрд рублей в логистический комплекс в Ленобласти ЭКОНОМИКА
    «Магнит» вложит 2,5 млрд рублей в логистический комплекс в Ленобласти
    15:17 21 января
    Кондратьев поздравил митрополита Исидора с днем тезоименитства ОБЩЕСТВО
    Кондратьев поздравил митрополита Исидора с днем тезоименитства
    16:05 21 января
    Пассажиры рейса Сочи — Москва украли из самолета спасательный жилет ПРОИСШЕСТВИЯ
    Пассажиры рейса Сочи — Москва украли из самолета спасательный жилет
    11:20 21 января
    Защитником ФК «Кубань» Зотовым заинтересовались три клуба РФПЛ СПОРТ
    Защитником ФК «Кубань» Зотовым заинтересовались три клуба РФПЛ
    10:19 21 января
    Краснодарская арт-группа Recycle представит РФ на Венецианской биеннале КУЛЬТУРА
    Краснодарская арт-группа Recycle представит РФ на Венецианской биеннале
    11:44 21 января
    ФОТО И ВИДЕО

    «Краснодар Водоканал» поменяет сети в Карасунском округе

    Специалисты «Краснодар Водоканала» приступили к работам по замене водопровода на улице Таганрогской, что позволит улучшить качество воды и нормализовать в целом водоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу Таганрогская, 22/1.
    Крещенские купания в Краснодаре
    Интервью | Мэр Краснодара Евгений Первышов дал эксклюзивное интервью телеканалу «Кубань 24».
    «Через край». Банкротство: проблема или решение? | В ток-шоу говорили о банкротстве физических лиц.
    О ЛЮДЯХ

    «Краснодар Водоканал» призывает не засорять канализацию

    «Краснодар Водоканал» продолжает проведение мероприятий по устранению засоров на канализационных сетях города.

    Мастер славянских практик Лана Чуланова | Вселенная помогает человеку выстроить свою дорогу.
    Оперная певица Любовь Казарновская | Человек вместе с артистом поднимается на совершенно другую ступеньку.
    Руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко | Высокая планка требует высокого измерения качества на сцене.
    Лидер группы SunSay Андрей Запорожец | Жизнь никогда не была фестивалем.
    Герой недели | В традиционной рубрике программы «Факты. Спорт» — игрок ВК «Динамо» Наталья Ходунова.
    Мастер мехенди Ольга Павлюшина | Рисунки хной на теле полезны для кожи.
    ДЛЯ ЛЮДЕЙ

    «Краснодар Водоканал» приступил к строительству сетей водоотведения на улице Димитрова

    «Краснодар Водоканал» приступил к строительству сетей водоотведения протяженностью 300 м на улице Димитрова.

    Фотография на память

    События, которыми запомнился 2016 год на Кубани.

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    Политика | Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на митинг против Трампа.
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    Власть | Арестованного вице-мэра Краснодара Ольгу Яковлеву уволили по собственному желанию.
    Общество | В России подготовят систему наставничества для трудных подростков.
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